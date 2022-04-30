3 особи і 24 компанії потрапили під санкції РНБО

19:59 30 липня Київ, Україна

В Україні триває боротьба з контрабандистами, так, під санкції Ради нацбезпеки України потрапили іноземець, два українці та 24 компанії.

Про це на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Донецькій області заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

«Наступне питання, яке ми розглядали - це питання застосування персональних економічних, обмежувальних санкцій. Як ви знаєте, ми почали вже працювати з тією категорією людей, яку в народі називають контрабандистами. Не всі з них увійшли в попередні списки. Ці списки були доповнені, і цього разу список формувала не Служба безпеки України, а МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським. На сьогодні в цей список увійшли три фізичні особи, а саме: Олександр Акст (громадянин Німеччини, 1986 року народження), громадянин Валерій Григорович Фальковський, 1974 року народження, громадянин Студенець Владислав Олександрович, 1984 року народження. Один громадянин Німеччини і 2 громадян України», - повідомив Данилов.

Він також зазначив, що в список потрапили і 24 компанії, афілійовані зі згаданими особами.



Данилов запевнив, що боротьба з контрабандистами триватиме і пообіцяв нові санкції РНБО щодо тих, хто не припинить протизаконну діяльність.