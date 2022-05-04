32 посольства іноземних держав відновили роботу у Києві

16:09 03 травня Київ, Україна

До початку повномасштабної війни росії проти України у Києві працювало понад 100 дипломатичних місій.

Вже поновили свою роботу понад 30 посольств іноземних держав.



Про це на брифінгу у Києві сказав командир 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав Віталій Стецик.



За його даними, останньою країною, яка повернула свою дипмісію до Києва, зараз є Ліван.

"На сьогодні у нас виходить 32 місії", - сказав Стецик.

За його даними, до початку війни у Києві працювало 102 дипломатичні місії. Більшість із них виїхала з Києва, але забезпечення охорони не припинялося.



Також він додав, що ще представники багатьох країн спільно з українськими офіцерами вивчають обстановку в Києві, і безпосередньо в тих районах, де їхні установи розташовані.

"Ми спільно з ними вирішуємо, як вони хотіли б, щоб ми й надалі продовжували охорону даного об'єкта, щось десь посилити, може, у них є якісь побажання, і я вас запевняю, що на всі ті прохання та побажання щодо надання безпеки для дипломатичних представництв ми скрізь йдемо з готовністю виконати всі побажання дипмісій", - сказав Стецик.

Крім того, за словами Стецика, Національна гвардія України продовжує охороняти посольство російської федерації у Києві, незважаючи на розрив дипломатичних відносин.



Він зазначив, що відповідно до 45-ї статті Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року, "держава перебування повинна навіть у разі збройного конфлікту охороняти приміщення представництва разом з його майном та архівами".