32 посольства іноземних держав відновили роботу у Києві

До початку повномасштабної війни росії проти України у Києві працювало понад 100 дипломатичних місій.
Вже поновили свою роботу понад 30 посольств іноземних держав.
Про це на брифінгу у Києві сказав командир 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав Віталій Стецик.
За його даними, останньою країною, яка повернула свою дипмісію до Києва, зараз є Ліван.
Про це на брифінгу у Києві сказав командир 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав Віталій Стецик.
За його даними, останньою країною, яка повернула свою дипмісію до Києва, зараз є Ліван.
За його даними, до початку війни у Києві працювало 102 дипломатичні місії. Більшість із них виїхала з Києва, але забезпечення охорони не припинялося.
Також він додав, що ще представники багатьох країн спільно з українськими офіцерами вивчають обстановку в Києві, і безпосередньо в тих районах, де їхні установи розташовані.
Також він додав, що ще представники багатьох країн спільно з українськими офіцерами вивчають обстановку в Києві, і безпосередньо в тих районах, де їхні установи розташовані.
Крім того, за словами Стецика, Національна гвардія України продовжує охороняти посольство російської федерації у Києві, незважаючи на розрив дипломатичних відносин.
Він зазначив, що відповідно до 45-ї статті Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року, "держава перебування повинна навіть у разі збройного конфлікту охороняти приміщення представництва разом з його майном та архівами".
Він зазначив, що відповідно до 45-ї статті Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року, "держава перебування повинна навіть у разі збройного конфлікту охороняти приміщення представництва разом з його майном та архівами".
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