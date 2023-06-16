20 тисяч українських військових пройшли підготовку у навчальних центрах Євросоюзу

18:36 23 травня Київ, Україна





Про це під час пресконференції після Ради міністрів оборони ЄС заявив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та оборони З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у навчальних центрах на території країн Євросоюзу пройшли підготовку близько 20 тисяч українських військових.Про це під час пресконференції після Ради міністрів оборони ЄС заявив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель

"Ми обговорили всі заходи підтримки України, наприклад, допомога у тренуванні - багато європейських країн брали участь у цій допомозі. І зараз через ці навчальні центри пройшли близько 20 тисяч українських військових. Тому до кінця року ми матимемо близько 30 000 солдатів, які пройдуть підготовку, що більш ніж удвічі перевищує те, що ми спочатку планували", - розповів чиновник.

Він сказав, що допомога Україні була центральною темою зустрічі 23 травня.

"Наступні дні, тижні та місяці стануть стратегічно вирішальними для війни в Україні. Думаю, з цим погодяться всі. Тому сьогодні Рада оборони близько 90% своєї роботи витратила на обговорення військової підтримки України", - пояснив політик.

Боррель додав, що країни-члени блоку вже передали Силам оборони до 220 тисяч артилерійських боєприпасів різного калібру по ініціативі "1 мільйон снарядів для України за 12 місяців". За його словами, під час зустрічі всі міністри ЄС виявили бажання й надалі надавати підтримку Україні.

"Крім військового виміру ми пошлемо Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги, щоб продовжувати підтримувати функціонування української держави", - зазначив європейський чиновник.

Він додав, що загальна сума допомоги Україні від ЄС становила близько 65 мільярдів євро.