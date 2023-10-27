200 ударних дронів Heavy Shot надійшли на озброєння ЗСУ

18:19 26 жовтня Київ, Україна

Сили оборони України отримали понад 200 ударних безпілотників Heavy Shot українського виробництва у рамках держпрограми "Армія дронів".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Heavy Shot мають стійку до радіоелектронної боротьби систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження цілей.
"А ще ці дрони повністю розроблені та вироблені в Україні компанією Gurzuf Defence. "Пташки" допоможуть воїнам тримати оборону та контратакувати. Військові знищуватимуть піхоту, техніку, склади та командні пункти окупантів", - йдеться у повідомленні Федорова.
Міністр зазначив, що держава продовжить системно постачати військовим потужні дрони.