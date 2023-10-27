200 ударних дронів Heavy Shot надійшли на озброєння ЗСУ

Сили оборони України отримали понад 200 ударних безпілотників Heavy Shot українського виробництва у рамках держпрограми "Армія дронів".



Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



За його словами, Heavy Shot мають стійку до радіоелектронної боротьби систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження цілей.