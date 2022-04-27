27 квітня США розглянуть закон про ленд-ліз для України

09:32 27 квітня Київ, Україна

Сьогодні, 27 квітня, Палата представників США розгляне закон про ленд-ліз для України.

Законодавча ініціатива має прискорити постачання зброї для боротьби з російським вторгненням, повідомляють росЗМІ.



Повідомляється, що на сьогодні о 21:00 за київським часом заплановано розгляд акту S. 3522 – закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні.



Зазначимо, на початку квітня одноголосно було ухвалено закон про ленд-ліз для України в Сенаті США.

Відповідно до процедури, його має схвалити Палата представників, після чого закон направлять на підпис президенту Джо Байдену.



Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сподівається на швидке проходження всіх процедур із ленд-лізу зі США.