26-а доба війни. Оперативна інформація

07:10 14 березня Київ, Україна

Оперативна інформація про російське вторгнення станом на ранок 21 березня:



🔸Почалася 26-а доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню.



🔸Положення та характер дій сил оборони істотних змін в останню добу не зазнали.



🔸Ворог намагається утримати захоплені рубежі, а ЗСУ завдає ударів по угрупованню ворожих військ.



🔸Противник все менше застосовує пілотовану авіацію. Натомість використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати.



🔸За попередню добу нашими військовими були вражені 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА і 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живій силі супротивника.



🔸Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях.



🔸В РФ ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби.



🔸Є рідкісні випадки розміщення окупантами особового складу, озброєння та техніки на об'єктах цивільної інфраструктури.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбувається примусова мобілізація. Так, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади повідомлені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років до місцевого відділу поліції для реєстрації. Причин такої реєстрації не пояснюють, хоча це пов'язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправлення в райони ведення бойових дій.



🔸ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбникові у всіх напрямках. Також продовжується знищення колон забезпечення супротивника.