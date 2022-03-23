26 червня відбудеться Міжнародний форум «Республіка Молдова і Україна на шляху до Європи»

У місті Бєльці (Молдова) 26 червня, за організаційної підтримки Всеукраїнської асоціації громад, відбудеться Міжнародний форум "Республіка Молдова і Україна на шляху до Європи", в рамках заходу обговорять актуальні питання, що стосуються двосторонніх відносин.
Теми міжнародного форуму:
- Сучасний стан українсько-молдавських відносин: перспективи транскордонного співробітництва.
- Модернізація моделі місцевого самоврядування в Україні та Республіці Молдова.
- Освіта і культура як ефективний інструментарій поглиблення двосторонніх відносин.
- Потенціал діаспори в контексті розвитку публічної дипломатії.
Асоціацію на заході представлятимуть глави громад з Чернівецької, Івано-Франківської, Вінницької та Київської областей, а також виконавчої дирекції Іван Фурсенко і правління Сергій Замідра.
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