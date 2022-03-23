26 червня відбудеться Міжнародний форум «Республіка Молдова і Україна на шляху до Європи»

12:05 25 червня Київ, Україна

У місті Бєльці (Молдова) 26 червня, за організаційної підтримки Всеукраїнської асоціації громад, відбудеться Міжнародний форум "Республіка Молдова і Україна на шляху до Європи", в рамках заходу обговорять актуальні питання, що стосуються двосторонніх відносин.

Теми міжнародного форуму:

Сучасний стан українсько-молдавських відносин: перспективи транскордонного співробітництва.





Модернізація моделі місцевого самоврядування в Україні та Республіці Молдова.





Освіта і культура як ефективний інструментарій поглиблення двосторонніх відносин.





Потенціал діаспори в контексті розвитку публічної дипломатії.

Асоціацію на заході представлятимуть глави громад з Чернівецької, Івано-Франківської, Вінницької та Київської областей, а також виконавчої дирекції Іван Фурсенко і правління Сергій Замідра.