25 добу війни в Україні: оперативне зведення з фронту від Генштабу ЗСУ

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Оперативна інформація станом на 06.00 20.03.2022 з російського вторгнення, 25 доба

Протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України збито три російські бойові вертольоти.



Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновлення частково знищеної техніки, перекидання іноземних військових найманців у прикордонні з Україною райони, вирішення хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою.



Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.



Так, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності.. Російські окупанти так не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення.. При цьому загарбники розповсюджують листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації.



Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям – преференції у веденні бізнесу.



Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився живим один військовий, і той перебуває в госпіталі.

На тлі подібних обставин командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130-відмовників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії.. Питання про їхню подальшу службу вирішує ФСБ.



Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу.. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне чекає і на тимчасово окупованій території Луганської області, враховуючи, що із зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокине та Довжанське щодня прибувають вантажівки, заповнені тілами солдатів.



Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитуючих дій російськими диверсантами.