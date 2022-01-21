24 січня стартує перший пленарний тиждень ВРУ. Що розглянуть депутати

Верховна Рада наступного тижня збереться на перше пленарне засідання у новому 2022 році. Відповідно до порядку денного, оприлюдненого на сайті парламенту, протягом тижня парламентарі мають намір розглянути понад сотню законопроектів.
Йдеться про такі документи:
No3415 – протидії поправочному спаму;
No4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;
No5583 – про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, про вдосконалення системи соціального захисту;
No5864 – про запровадження Дня Української Державності, що буде відзначено 28 липня;
пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта NoNo6394, 6395, 6396, 6397;
No6302 – з підготовки та ведення національного опору;
No6287 – щодо стимулювання розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження.
Йдеться про такі документи:
No3415 – протидії поправочному спаму;
No4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;
No5583 – про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, про вдосконалення системи соціального захисту;
No5864 – про запровадження Дня Української Державності, що буде відзначено 28 липня;
пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта NoNo6394, 6395, 6396, 6397;
No6302 – з підготовки та ведення національного опору;
No6287 – щодо стимулювання розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження.
З початку року народні депутати ще не проводили пленарні засідання. До цього вони працювали з виборцями, а також у комісіях, комітетах та фракціях.
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