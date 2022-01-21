24 січня стартує перший пленарний тиждень ВРУ. Що розглянуть депутати

18:26 21 січень Київ, Україна





Йдеться про такі документи:



No3415 – протидії поправочному спаму;

No4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;

No5583 – про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, про вдосконалення системи соціального захисту;

No5864 – про запровадження Дня Української Державності, що буде відзначено 28 липня;

пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта NoNo6394, 6395, 6396, 6397;

No6302 – з підготовки та ведення національного опору;

No6287 – щодо стимулювання розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження. Верховна Рада наступного тижня збереться на перше пленарне засідання у новому 2022 році. Відповідно до порядку денного, оприлюдненого на сайті парламенту, протягом тижня парламентарі мають намір розглянути понад сотню законопроектів No3415 – протидії поправочному спаму;No4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;No5583 – про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, про вдосконалення системи соціального захисту;No5864 – про запровадження Дня Української Державності, що буде відзначено 28 липня;пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта NoNo6394, 6395, 6396, 6397;No6302 – з підготовки та ведення національного опору;No6287 – щодо стимулювання розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження.



З початку року народні депутати ще не проводили пленарні засідання. До цього вони працювали з виборцями, а також у комісіях, комітетах та фракціях.