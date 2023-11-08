200 мільйонів євро на військову техніку: нова стратегія Парижа для Києва

09:10 08 листопада Київ, Україна

Французький уряд збільшує свій внесок у Фонд підтримки України на 200 мільйонів євро з метою продовження постачання військової техніки з Парижа до Києва.

Про це оголосив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у своєму виступі перед Національними зборами, як повідомляє Franceinfo.

Лекорню підкреслив, що це рішення дозволить Франції внести нові корективи до стратегії постачання сучасного обладнання для української армії. Він також наголосив, що конфлікт в Україні залишається актуальним і Франція не має наміру відмовлятися від своєї підтримки.
"У комітеті ви проголосували за поправку, яка розширює наші можливості надання додаткових 200 мільйонів євро до Фонду підтримки України", - звернувся міністр до французьких парламентарів.