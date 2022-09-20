10 років за добровільне здавання в полон: держдума ухвалила поправки до кримінального кодексу росії

14:49 20 вересня Київ, Україна

Невдачі російських збройних сил на фронті, деморалізація особового складу, масові відмови від продовження служби та залишення окупованих територій разом з технікою та боєприпасами змусили уряд росії внести поправки до кримінального кодексу росії про воєнний стан.

У вівторок, 20 вересня, до держдуми було внесено і відразу ж одноголосно прийнято у всіх читаннях законопроєкт, який вводить поняття «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час» до кримінального кодексу.



Відмова воювати каратиметься тюремним строком до трьох років (і до 10 років, якщо спричинила тяжкі наслідки). Такий самий термін передбачено за добровільне здавання в полон — при цьому вводиться нова стаття КК (ст. 352.1).



Наразі невиконання наказу начальника на військовій службі карається строком до двох років, а з тяжкими наслідками – до п'яти років. При цьому окремого покарання за відмову від участі у бойових діях до поправок КК рф не передбачав.



Громадяни, призвані на військові збори із запасу, згідно з поправками, нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство нарівні з контрактниками та призовниками. При цьому термін за дезертирство збільшується з 7 до 10 років, якщо злочин скоєно «у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час або за умов збройного конфлікту чи ведення бойових дій».



Одночасно запроваджується кримінальна відповідальність за мародерство (15 років колонії).



Підприємствам, які працюють із держоборонзамовленням, прийняті думою поправки також розширюють відповідальність. Від чотирьох до восьми років колонії отримають відповідальні особи за повторне порушення умов оборонних контрактів, а за збитки від п'яти мільйонів рублів термін збільшиться до 5–10 років. Крім того, запроваджується кримінальна відповідальність за повторну відмову від укладання контрактів із держоборонзамовлення. Термін – від чотирьох до восьми років.

Посилення покарання за дезертирство і нова стаття за здачу в полон повернені проти військовослужбовців-відмовників. Якщо раніше командири могли впливати на контрактників морально — погрозами та умовляннями, то тепер у політруків з'явився аргумент у вигляді реальних термінів. Відповідальність за факт здачі в полон була й у радянському законодавстві, вона суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.