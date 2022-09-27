18 підприємств росВПК, чия техніка бере участь у війні проти України, не перебувають під санкціями

09:43 27 вересня Київ, Україна

Заводи-виробники ракет "Калібр", РСЗВ "Торнадо", "Град", "Смерч" та ЗРК "Стріла-10", які росія щодня використовує для вбивств українців, досі не перебувають під санкціями. Загалом, аналітикам вдалося ідентифікувати 69 російських компаній, які безпосередньо причетні до виробництва техніки, знищеної в Україні з початку повномасштабного вторгнення.



Про це заявила група аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг введених проти росії санкцій.



Серед виробників ідентифікованої на території України російської зброї під санкціями Європейського Союзу, США, Великобританії та України досі не перебувають 18 підприємств російського військово-промислового комплексу.



Мова йде про:

АТ "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" (виробник ракет "Калібр"). Хоча у США це підприємство перебуває у списку компаній, яким відмовляють в експорті;

ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро" (виробник РСЗВ "Торнадо", "Град", "Смерч", САУ "Нона-СПК" та "Хоста");

АТ "Конструкторське бюро точного машинобудування імені А. Є. Нудельмана" (виробник ЗРК "Стріла-10");

АТ "Іжевський електромеханічний завод "Купол" (виробник ЗРК "Тор");

ТОВ "Група Імпульс" (є материнською компанією АТ "Арзамаський машинобудівний завод", що виробляє броньовані машини БТР-82, "Тигр", "Тигр-М", БРЕМ-К);

АТ "Машинобудівна компанія "Вітязь" (виробник броньованих машин ДТ-30 "Вітязь");

ЗАТ "Заволзький та завод гусеничних тягачів" (виробник броньованих машин ГАЗ-3344-20 "Алеут");

АТ "РС-лізинг" (є материнською компанією ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Іжевські безпілотні системи", яке виробляє БПЛА "Тахіон");

ЗАТ "Енікс" (виробник БПЛА "Елерон");

АТ "Східна верф" (виготовляє десантні катери проєкту 11770);

АТ "Центральний науково-дослідний інститут "Буревісник" (виробник 120-мм міномету);

АТ "Науково-виробниче об'єднання "Російські базові інформаційні технології" (виробник командних пунктів APE-5);

ТОВ "Холдингова компанія "Его-холдинг" (є материнською компанією АТ Науково впроваджувальне підприємство "Протек", яке виробляє радар Р-330Ж "Житель");

ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Стріла" (виробник радарів СНАР-10М1, "Зоопарк-1М");

АТ "Автомобільний завод "Урал" (виготовляє вантажівки та джипи);

АТ "Брянський автомобільний завод" (виробник шасі до ЗРК "Тор", "Бук", систем ППО).

Серед підприємств, до яких не було застосовано західні санкції, належить і АТ Казанський оптико-механічний завод, який виробляє радари Ртуть БМ. Україна 14 травня 2020 року запровадила проти нього санкції терміном на три роки.



ТОВ "Комерційні автомобілі - Група ГАЗ", що виробляє вантажівки, броньовані машини "Газ-Тигр", "Газ-Тигр-М", не знаходиться під санкціями ЄС, Великобританії та України. Санкції ввели до нього лише США”, – йдеться у статті.