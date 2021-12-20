15 грудня в Києві відбудеться четверта міжнародна конференція Ukrainian Israeli Innovation Summit

12:42 02 грудень Київ, Україна

15 грудня 2021 року в Києві відбудеться четверта міжнародна конференція Ukrainian Israeli Innovation Summit. Цього року захід буде присвячений 30-річчю дружби та розкриттю інноваційних перспектив співпраці між Україною та Ізраїлем.

У саміті візьмуть участь офіційні особи України та Ізраїлю, представники провідних технологічних компаній, видатні вчені, науковці та громадські діячі обох країн. Подія відбудеться за підтримки посольств Держави Ізраїль в Україні та України в Ізраїлі. З привітальною промовою виступить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У рамках конференції вперше за 30 років дипломатичної дружби між Україною та Ізраїлем відбудеться церемонія нагородження «TOП-30 творців ізраїльсько-українських змін» — видатних ізраїльтян та українців, які зробили вагомий внесок у розвиток співпраці та партнерства між країнами.

Під час конференції будуть розглянуті питання технологічних інновацій, бізнес-співпраці, венчурного інвестування та залучення інвестицій. Окремо визначені такі актуальні теми, як просування бренду країни на міжнародній арені та концепція «м’якої сили» у жіночому лідерстві.

Ключові питання конференції:

Україна-Ізраїль 2030: як побудувати міст інновацій та співпраці?

Медичний менеджмент майбутнього: українсько-ізраїльське співробітництво у технологіях охорони здоров’я.

FUTURE TECH Pitch Bar. Презентація технологій майбутнього, які змінять світ.

Ізраїльські будівельні технології на передовій ринку нерухомості України.

Еволюція жіночого лідерства: «м’яка сила» — ключовий інструмент успіху бізнесу.

Україна-Ізраїль: як розвивати успішний міжнародний диверсифікований бізнес?

Організатор саміту: Global Israeli Initiative.

Співорганізатори: Посольство держави Ізраїль в Україні та Посольство України в Ізраїлі.

Майданчик для зустрічі у Києві надає ще один співорганізатор саміту — Інноваційний парк UNIT.City.

З боку Ізраїлю до організації конференції долучився Венчурний фонд VentureIsrael, компанії Simple Investment & Really Building та VIZHU.

Інформаційним партнером є незалежний інформаційний портал «Матриця Свободи».

Конференція проходитиме у гібридному форматі офлайн-онлайн. Долучитися до участі офлайн можна буде лише за офіційним запрошенням, проте всі охочі зможуть безкоштовно підключитися до конференції онлайн за попередньою реєстрацією.

Щоб зареєструватися переходьте за посиланням: http://uiisummit.com/uiis2021

Україно-Ізраїльський Інноваційний Саміт (UIIS) — щорічна масштабна конференція, присвячена розвитку ділових, технологічних та дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною. Global Israeli Initiative (GII) — некомерційна громадська організація, покликана створити потужну інноваційну міжнародну екосистему, яка сприяє продуктивним відносинам та співпраці між бізнесменами, інвесторами, урядами, інноваційними компаніями та освітніми структурами.