15% українців виправдовують офшори Зеленського і його команди, - соцопитування

11:57 20 жовтня Київ, Україна

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування, головною темою якого стали публікації українськими та зарубіжними ЗМІ розслідування Pandora Papers



На питання, чи чули ви взагалі щось про документи Pandora Papers, 62% українців відповіли, що добре знайомі, 14% - мають певне уявлення і 47% - чули, але з конкретними деталями не знайомі.



На питання, чи вірять вони, що Володимир Зеленський і його партнери дійсно є власниками великих офшорів, 57% опитаних відповіли ствердно, а 23% заявили, що не вірять в цю інформацію.



77% українців категорично засудили наявність прихованих зарубіжних капіталів у вищих керівних чинів, 15,5% не побачили в цьому криміналу.