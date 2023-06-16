13 країн надають допомогу Україні після теракту на Каховській ГЕС

18:16 13 червня Київ, Україна

На засіданні уряду 13 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 13 країн надають допомогу Україні через катастрофу на Каховській ГЕС.



Шмигаль висловив подяку міжнародним партнерам, які швидко відреагували на цю трагічну ситуацію. У рамках Механізму цивільного захисту Європейського Союзу вже 13 країн надають підтримку Україні.



За словами прем'єр-міністра, допомога охоплює десятки та сотні човнів, плотів, мотопомп, генераторів, контейнерів, резервуарів та фільтрів для води, а також інше необхідне обладнання.



Шмигаль висловив особливу вдячність США, Великій Британії, Японії, Канаді та іншим країнам-партнерам за надану підтримку в цій складній ситуації.