13 квітня Дмитро Кулеба візьме участь у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО

13:02 12 квітень Київ, Україна

Днями Дмитро Кулеба вилетить з робочим візитом до Брюсселя, де відбудеться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Ініційоване Україною засідання скликається в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України і НАТО на виконання домовленості президента Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга від 6 квітня", - вказується в повідомленні МЗС в понеділок.

В рамках візиту запланована зустріч Кулеби зі Столтенбергом. Глави МЗС України та НАТО обговорять загострення ситуації уздовж російсько-українського кордону і в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.