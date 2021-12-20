13 квітня Дмитро Кулеба візьме участь у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО

Днями Дмитро Кулеба вилетить з робочим візитом до Брюсселя, де відбудеться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
В рамках візиту запланована зустріч Кулеби зі Столтенбергом. Глави МЗС України та НАТО обговорять загострення ситуації уздовж російсько-українського кордону і в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.
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