13-14 квітня відбудуться засідання ТКГ - порядок денний

Спільне засідання ТКГ відбудеться 14 квітня. Перше питання порядку денного - ескалація на Донбасі і порушення режиму "тиші".
Сьогодні, 13 квітня, відбудеться засідання робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ.
Порядок денний засідань виглядає так:
- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;
- обмін утримуваними особами;
- повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі