13-14 квітня відбудуться засідання ТКГ - порядок денний

08:04 13 квітень Київ, Україна

Спільне засідання ТКГ відбудеться 14 квітня. Перше питання порядку денного - ескалація на Донбасі і порушення режиму "тиші".

Сьогодні, 13 квітня, відбудеться засідання робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.

Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ.



Порядок денний засідань виглядає так:

питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;

обмін утримуваними особами;

повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.