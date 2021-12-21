13-14 квітня відбудуться засідання ТКГ - порядок денний

08:04 13 квітень Київ, Україна

Спільне засідання ТКГ відбудеться 14 квітня. Перше питання порядку денного - ескалація на Донбасі і порушення режиму "тиші".
 
Сьогодні, 13 квітня, відбудеться засідання робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
 
Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ.

Порядок денний засідань виглядає так:
  • питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
  • імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
  • продовження розробки плану спільних кроків;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;
  • обмін утримуваними особами;
  • повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
«Зараз тривають консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики», - заявили в українській делегації.