"12 друзів Буданова": ФСБ росії опублікувала сміховинне розслідування вибуху на Кримському мосту

10:25 12 жовтня Київ, Україна





Про це пишуть "РІА Новини". У ході розслідування встановлено 12 співучасників підготовки вибуху, 8 з них затримано: 5 громадян росії, 3 громадян України та Вірменії, заявили у ФСБ.



Вибуховий пристрій начебто закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарського міста Русе.



Як заявили російські спецслужби, до організації переправки вантажу з Болгарії до порту Поті в Грузії, а потім до Вірменії начебто були залучені громадяни України, Грузії та громадянин Вірменії. ФСБ росії спільно зі Слідчим комітетом рф заявили, що організатором теракту на Кримському мосту через Керченську протоку нібито були Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України, його керівник Кирило Буданов , співробітники та агентура.Про це пишуть "РІА Новини". У ході розслідування встановлено 12 співучасників підготовки вибуху, 8 з них затримано: 5 громадян росії, 3 громадян України та Вірменії, заявили у ФСБ.Вибуховий пристрій начебто закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарського міста Русе.Як заявили російські спецслужби, до організації переправки вантажу з Болгарії до порту Поті в Грузії, а потім до Вірменії начебто були залучені громадяни України, Грузії та громадянин Вірменії.



“З 29 вересня по 3 жовтня в Єревані в терміналі "Трансальянс" вантаж був розмитнений за правилами ЄАЕС, було здійснено заміну документів, після чого його відправником вже було ТОВ "ГУ АР ДЖІ ГРУП" (Вірменія, місто Алаверді), а одержувачем ТОВ "Лідер" (москва)", - йдеться у заяві ФСБ.



7 жовтня нібито за сприяння громадянина України та ще 5 громадян росії документи на вантаж знову були змінені, відправником було вказано ТОВ "ПЕК-34" (Ульяновськ), а одержувачем неіснуюча фірма у Криму, йдеться у заяві ФСБ.



"Цього ж дня палети були завантажені у вантажівку громадянина росії Махіра Юсубова (1971), яка виїхала до Сімферополя, а 8 жовтня о 06.03 під час проходження Кримським мостом було здійснено підрив", - заявили у ФСБ.



Контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з підозрюваними нібито здійснював співробітник ГУР українського Міноборони, який представлявся "Іваном Івановичем", заявили у ФСБ.



Він нібито використав для координації віртуальний анонімний номер, куплений в Інтернеті, і зареєстрований на конкретного громадянина України.



Крім цього, ФСБ опублікувала фото документів та рентгенівський знімок причепа фури.





Увага на картинки: на рентгені (який опублікувала ФСБ) немає запаски, яку видно на кадрах з відеоспостереження. До того ж, чарівним чином зникла одна вісь попереду фури.

Що кажуть у ГУР