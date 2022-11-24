14:29 24 листопада Київ, Україна







Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління За даними Генерального штабу ЗС України, стало відомо, що 10-15 тисяч білоруських силовиків готові воювати проти України за російські гроші.Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у Military Media Center 24 листопада.

"Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур республіки білорусь готові взяти участь у так званій спеціальній військовій операції російської федерації. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення".



Водночас, за словами Громова, готовність збройних сил білорусі вести самостійні воєнні дії оцінюється як низька. Морально-психологічний стан вважається низьким через відмову більшості особового складу брати участь у війні рф проти України.





