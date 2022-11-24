За даними Генерального штабу ЗС України, стало відомо, що 10-15 тисяч білоруських силовиків готові воювати проти України за російські гроші.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у Military Media Center 24 листопада.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у Military Media Center 24 листопада.
Водночас, за словами Громова, готовність збройних сил білорусі вести самостійні воєнні дії оцінюється як низька. Морально-психологічний стан вважається низьким через відмову більшості особового складу брати участь у війні рф проти України.
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