100 з 100: Резніков оцінив ефективність Storm Shadow

07:56 29 травня Київ, Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив ефективність переданих ЗСУ британських далекобійних ракет Storm Shadow

"Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, усі 100% - точне ураження цілей, визначених Генеральним штабом", - зазначив він.

Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, додавши, що на зиму Україна має зміцнити свою протиповітряну оборону.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км. Це трохи менше за 185-мильну здатність армійських тактичних ракетних систем "земля-земля" (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.