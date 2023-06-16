100 з 100: Резніков оцінив ефективність Storm Shadow

Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив ефективність переданих ЗСУ британських далекобійних ракет Storm Shadow.
Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, додавши, що на зиму Україна має зміцнити свою протиповітряну оборону.
Раніше повідомлялося, що українська армія отримала від Британії далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.
Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км. Це трохи менше за 185-мильну здатність армійських тактичних ракетних систем "земля-земля" (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.
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