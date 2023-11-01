100 людей щодня стикаються із відмовою на кордоні при виїзді з України

16:07 31 жовтня Київ, Україна

Щодня приблизно 100 громадян стикаються із відмовою у перетині державного кордону при спробі виїзду з України, як повідомив полковник Андрій Демченко, представник Державної прикордонної служби під час національного телемарафону.

"У середньому, близько 100 осіб щодня отримують відмову, оскільки у них відсутні необхідні документи та умови перетину державного кордону України їм не підходять", - наголосив він.

Крім того, відповідно до даних Державної прикордонної служби, щодня на кордоні виявляють від п'яти до десяти осіб, які намагаються використати підроблені документи для виїзду за межі країни.



Демченко також нагадав, що за використання фальшивих документів передбачено кримінальну відповідальність.



Якщо говорити про загальну кількість порушників, які спробували використати підроблені документи, то в період дії військового стану на пунктах пропуску було виявлено понад 7 тисяч випадків, додав представник прикордонної служби.