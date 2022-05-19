Великобританія запровадила нові санкції проти РФ
Великобританія запровадила нові санкції. Про це йдеться у зая...
Великобританія запровадила нові санкції. Про це йдеться у зая...
Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста не перевозить укра...
Через санкції російські переробники текстилю залишилися майже без...
Розвідка Великобританії продовжує публікувати свою аналітику. Теп...
Цинізм росії не перестає дивувати, виявляється, російська федерац...
Президент Хорватії Зоран Міланович заявив про бажання за Туреччин...
За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби найбільші втрати против...
Військові росії повинні залишити невизнану Придністровську Молдав...
Завдяки українським бійцям село Дементіївка Дергачівського району...
Група народних депутатів пропонують створити окремий підрозділ ЗС...
Російські військові поступово починають оборонятися та перестають...
Реальні терміни в'язниці світять проросійським бойовикам та ворож...
Президент Сербії Александар Вучич на зустрічі з послом України Во...
Європейський Союз пропонує використати дохід від активів підсанкц...
Володимир Зеленський закликає продовжити термін воєнного стану в....