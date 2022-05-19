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Політика

Великобританія запровадила нові санкції проти РФ

19.05.2022 13:58 Taras Vole

Великобританія запровадила нові санкції. Про це йдеться у зая...

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Місія Червоного Хреста у Маріуполі

19.05.2022 13:22 Taras Vole

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста не перевозить укра...

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росія втратила 85% текстильної сировини

19.05.2022 13:02 Taras Vole

Через санкції російські переробники текстилю залишилися майже без...

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Британська розвідка: у лавах російських командирів прод...

19.05.2022 11:30 TATIANA TKACHENKO

Розвідка Великобританії продовжує публікувати свою аналітику. Теп...

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Паралельна реальність: лавров закликав ВООЗ утихомирити...

19.05.2022 10:30 TATIANA TKACHENKO

Цинізм росії не перестає дивувати, виявляється, російська федерац...

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Глава Хорватії закликав блокувати вступ Швеції та Фінля...

19.05.2022 09:54 TATIANA TKACHENKO

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив про бажання за Туреччин...

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Війна в Україні: втрати ворога на 19 травня 2022 року

19.05.2022 09:05 TATIANA TKACHENKO

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби найбільші втрати против...

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Мая Санду вимагає вивести російські війська з Придністр...

19.05.2022 08:48 TATIANA TKACHENKO

Військові росії повинні залишити невизнану Придністровську Молдав...

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ЗСУ опублікували інформацію щодо російського вторгнення...

18.05.2022 20:14 Taras Vole

Завдяки українським бійцям село Дементіївка Дергачівського району...

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Депутати запропонували створити у структурі ЗСУ окремий...

18.05.2022 17:33 Taras Vole

Група народних депутатів пропонують створити окремий підрозділ ЗС...

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"Друга армія світу" не може наступати, тому переходить...

18.05.2022 17:13 Taras Vole

Російські військові поступово починають оборонятися та перестають...

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Бойовиків та ворожого агента засудили до реальних термі...

18.05.2022 16:02 Taras Vole

Реальні терміни в'язниці світять проросійським бойовикам та ворож...

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Сербія допомагатиме відновлювати міста України

18.05.2022 15:00 Taras Vole

Президент Сербії Александар Вучич на зустрічі з послом України Во...

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ЄС хоче відбудувати Україну коштом російських олігархів

18.05.2022 14:09 Taras Vole

Європейський Союз пропонує використати дохід від активів підсанкц...

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Зеленський хоче продовжити воєнний стан

18.05.2022 12:47 Taras Vole

Володимир Зеленський закликає продовжити термін воєнного стану в....

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