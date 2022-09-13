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Політика

Рашисти планують перекрити Керченський міст для "військ...

13.09.2022 09:35 TATIANA TKACHENKO

З 19 вересня виїзд із Кримського півострова для громадян України,...

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Кримчанам погрожують кримінальним переслідуванням за пр...

13.09.2022 08:01 TATIANA TKACHENKO

"Голова адміністрації Криму" Сергій Аксьонов, призначений із моск...

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МАГАТЕ поки не спостерігає критичної ситуації на АЕС -...

12.09.2022 18:43 Taras Vole

МАГАТЕ поки що не спостерігає критичної ситуації на атомних елект...

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Україна планує запровадити санкції проти 38 російських...

12.09.2022 17:45 Taras Vole

Кабмін пропонує Раді національної безпеки та оборони України ввес...

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Мер Ізюма розповів про ситуацію у звільненому українськ...

12.09.2022 17:42 Taras Vole

Мер Ізюма Валерій Марченко розповів в інтерв'ю ВВС, що саме зараз...

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Деокупація Луганщини розпочнеться після звільнення міст...

12.09.2022 16:48 Taras Vole

Процес деокупації Луганської області може розпочатися після визво...

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ЗСУ взяли під контроль село Богородичне біля Святогірсь...

12.09.2022 16:44 Taras Vole

Село Богородичне біля Святогірська Донецької області під повним к...

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Україна заарештувала активи Горбатова, який раніше очол...

12.09.2022 16:21 Taras Vole

Заарештовано активи колишнього народного депутата Валерія Горбато...

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НАЗК закликає Америку ввести санкції проти 1400 керівни...

12.09.2022 15:18 Taras Vole

У списки санкцій США пропонують включити ще 1413 керівників і вла...

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Російський терор спрямований на європейські держави - П...

12.09.2022 15:03 Taras Vole

Стратегію російського терору спрямовано не лише на Україну, а й н...

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Міненерго: з наслідками масового удару росії по енергос...

12.09.2022 13:37 Taras Vole

Вчорашній удар російських окупантів по енергетичній інфраструктур...

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Контрнаступ ЗСУ: російські військові готові складати зб...

12.09.2022 11:33 TATIANA TKACHENKO

Через просування ЗСУ на півдні російські окупанти опиняються у ск...

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Російські окупанти перенесли терміни "референдуму" у Лу...

12.09.2022 11:21 TATIANA TKACHENKO

Російські військові та колаборанти швидко залишають Луганщину. Пр...

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Путін готує "новий етап" війни - Грозєв

12.09.2022 09:49 TATIANA TKACHENKO

Російський диктатор наказав державним корпораціям та олігархам ст...

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ЗСУ витіснили війська росії з 20 населених пунктів за д...

12.09.2022 09:41 TATIANA TKACHENKO

За добу українські військові витіснили ворога з понад двадцяти на...

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