Зима в Україні стала аномально теплою

"Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура знизилася під ранок до -10,0°С, а найтепліше - 1 і 2 числа, коли максимальна температура підвищилася до +13,2°С, встановивши таким чином температурні рекорди. Ці дні січня стали найтеплішими за 143 роки спостережень у столиці", - йдеться у повідомленні.