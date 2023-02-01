Зима в Україні стала аномально теплою

18:46 01 лютого Київ, Україна

Середньодобова температура в Києві в січні була вищою за кліматичну норму на 2,9°С.

Про це повідомляє на своєму сайті Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря січня в Києві склала -0,3°С, що вище за кліматичну норму на 2,9°С. Він увійшов до десятки найтепліших з 1881 року.
"Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура знизилася під ранок до -10,0°С, а найтепліше - 1 і 2 числа, коли максимальна температура підвищилася до +13,2°С, встановивши таким чином температурні рекорди. Ці дні січня стали найтеплішими за 143 роки спостережень у столиці", - йдеться у повідомленні.