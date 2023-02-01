Зима в Україні стала аномально теплою

Середньодобова температура в Києві в січні була вищою за кліматичну норму на 2,9°С.
Про це повідомляє на своєму сайті Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря січня в Києві склала -0,3°С, що вище за кліматичну норму на 2,9°С. Він увійшов до десятки найтепліших з 1881 року.
Про це повідомляє на своєму сайті Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря січня в Києві склала -0,3°С, що вище за кліматичну норму на 2,9°С. Він увійшов до десятки найтепліших з 1881 року.
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