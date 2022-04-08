Спекотно і сухо: прогноз погоди на 9 липня

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україну прийде спекотна і суха погода, температура повітря прогріється до +33 градусів.
У Вінницькій і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.
У Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +30...+33 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.
У Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +27...+30 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.
У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +29...+32 °С.
Східний регіон України
У Харківській і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +30...+33 °С.
У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.
Південний регіон України
В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.
Спекотно і сухо: прогноз погоди на 9 липня
06:16 09 липня Київ, Україна
За інформацією синоптиків, сьогодні в Україну прийде спекотна і суха погода, температура повітря прогріється до +33 градусів.
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