Спекотно і сухо: прогноз погоди на 9 липня

06:16 09 липня Київ, Україна

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україну прийде спекотна і суха погода, температура повітря прогріється до +33 градусів.

У Вінницькій і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.

У Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +30...+33 °С.

Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.

У Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +27...+30 °С.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.

Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.

У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +29...+32 °С.

Східний регіон України
У Харківській і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +30...+33 °С.

У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.

Південний регіон України
В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.