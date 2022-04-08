Спека в Україні продовжує триматися на рівні +34 °С

Погода весь день протримається на максимумі, до +34 °С. Тільки на заході і півдні є ймовірність грозових дощів, але вони будуть короткочасними.



На півночі і заході країни в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 103 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



У Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.



У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +28...+31 °С.



У Миколаївській та Запорізькій областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



У Херсонській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +29...+32 °С.



Сонце зійде о 4:59, а зайде о 21:07. Тривалість дня складе 16 год 8 хв.