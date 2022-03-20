Спека посилиться, місцями пройдуть дощі: прогноз погоди на 22 червня

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні буде спекотна погода переважно без опадів, короткочасні дощі з грозами можливі лише в центральних і південних областях.

Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +30...+33 °С.



У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +25...+28 °С.



У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +26...+29 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +26...+29 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +29...+32 °С.