Спека, дощі та грози - прогноз погоди на вихідні 1-2 липня в Україні

Настав липень – найспекотніший місяць літа. За прогнозом синоптиків, на вихідних 1 та 2 числа очікується значне підвищення температури повітря, особливо у центральних та південних областях. Стовпчики термометрів досягнуть позначки +30 °С, а місцям на крайньому півдні не виключені +35 °С.

Опади випадатимуть переважно у західних областях, а також місцями на півночі країни. Завдяки цьому, тут температура виявиться трохи нижчою і відповідатиме кліматичній нормі.

Субота, 1 липня:

У західних областях вночі без істотних опадів, удень короткочасні дощі та грози, в окремих пунктах град та шквали, 15 – 20 м/сек. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, днем +20...+25°С.

У північній половині країни вночі без істотних опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +11…+16 °С, вдень максимальні значення виявляться в межах +25…+30 °С.

У центральних областях уночі місцями пройде невеликий дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, днем +26...+31°С.

У південній частині України без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, на узбережжі моря до +22 °С. Вдень повітря прогріється до +28…+33°С.

У східних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, днем +23…+28 °С.

У Києві – хмарно із проясненнями, можливий короткочасний дощ. Вдень прогнозується до +28 °С, уночі – як мінімум +17 °С. Вітер – західний, тихий: до трьох метрів за секунду.

Неділя, 2 липня:

У західних областях уночі пройдуть невеликі дощі, подекуди з грозами. Вдень помірні, подекуди значні дощі. В окремих пунктах можливий град та шквалисте посилення вітру до 15 – 20 м/с.. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17°С, удень +22…+27°С.

У північних областях без опадів, удень короткочасні дощі з грозами, місцями шквали, 15 – 20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, днем +26...+31°С.

У центральних областях України очікується погода переважно без опадів, лише у другій половині дня на Черкащині можливі грозові дощі.. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15…+20°С, удень +28…+33°С.

У південній половині країни очікується спекотна та суха погода. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22°С, удень +29…+34°С.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+19°С, днем +26...+31°С.

У Києві надвечір пролунає гроза, пройде невеликий дощ. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +26 °С. Вітер – західний, близько двох метрів за секунду.