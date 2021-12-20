Вихідні і початок тижня в Україні будуть теплими і сонячними

У вихідні в країні встановиться комфортна погода. Нарешті на зміну холодному фронту в Україну прийшло тепло, +14...+17 °С майже по всій території. Хоча сподіватися на остаточне тепло не варто. Після потепління можливе нове похолодання: у погоди все, як і в звичайному житті людини, періоди хорошого і поганого чергуються.

Єдиний регіон, де температура буде нижча за середню по Україні - Крим. Так, в Криму вночі 0...-1 °С, на південному узбережжі до -2 °С, вдень в неділю і понеділок +7...+10 °С.

На заході України починаючи з суботи температура буде впевнено рости: нічна - в суботу +2 °С, у неділю +5 °С, в понеділок +6 °С; денна: в суботу до +13 °С, в неділю і понеділок до +16 °С. У вихідні буде переважно сонячно, без опадів, але вже в понеділок на небі з'явиться легка хмарність.

Навіть у високогір'ї Карпат значно потеплішає до понеділка. Якщо в суботу та неділю в цьому регіоні ще мінусові значення нічної температури, то вже в понеділок вночі 0...+2 °С, вдень +11...+12 °С.

У Львові у вихідні вдень буде ясне небо, хмарність можлива лише дуже легка, вітер помірний північний, північно-західний. На початку тижня температура вдень підвищиться до +16 °С градусів, без опадів, вологість повітря підвищиться до 76%.

У південному регіоні країни зберігається весняна тенденція підвищення нічної температури: з суботи по понеділок від 0...+2 °С до +6...+8 °С. Вдень підвищення температури повітря не так помітно: від +12 °С в суботу до +13...+15 °С в понеділок. Тільки в Запорізькій області в понеділок очікується до +18 °С. У Херсонській області на початку тижня можуть бути дощі.

На сході України у вихідні нічна температура до +5 °С. Вдень у неділю в Донецькій і Луганській областях очікуються дощі, температура повітря +12...+13 °С. У Харківській і Дніпропетровській областях дощі малоймовірні, у вихідні вдень до +14 °С. За прогнозом Синоптика в понеділок в східному регіоні мінлива хмарність, температура підніметься до +17...+21 °С.

У центральній і північній частині України у вихідні буде ясна погода, вдень в суботу до +12...+13 °С, у неділю +14...+15 °С. А вже в понеділок з'являться хмари, але в цей день обійдеться без дощу. Температура повітря на початку тижня вночі +4...+7 °С, вдень до +17 °С.

У столиці України вихідні порадують весняним сонцем, комфортною температурою повітря вдень до +15 °С, ясним небом. До вечора понеділка можлива хмарність, слабкий східний, північно-східний вітер, вологість повітря до 80%. Температура води в Дніпрі +6 °С.