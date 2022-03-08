В Україні дощі і грози: прогноз погоди 8 червня

За даними Гідрометцентру, сьогодні у всіх регіонах країни очікуються дощі з грозами, в окремих районах на півночі згуститься туман.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.



У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +21...+24 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Тернопільській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +23...+26 °С.



У Волинській, та Рівненській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



У Хмельницькій та Чернівецькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +23...+26 °С



У Закарпатській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +23...+26 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +21...+24 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +21...+24 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 вдень +23...26 °С.



У Миколаївській та Херсонській областях хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 вдень +21...24 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +22...+25 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +20...+23 °С.