Можливі дощі: погода в Україні на 13 квітня

За інформацією синоптиків, атмосферний фронт принесе в Україну похолодання, практично на всій території країни можливі короткочасні опади у вигляді дощу.

Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +13...+16 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +12...+15 °С.



У Полтавській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.



У Дніпропетровській і Черкаській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +11...+14 °С.



У Волинській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +15...+18 °С.



У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +16...+19 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +17...+20 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +17...+20 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +12...+15 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +14...+17 °С.



У Сумській і Чернігівській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +16...+19 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +18...+21 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +10...+13 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +12...+15 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +10...+13 °С.



Сонце зійде о 6:07, а зайде о 19:49. Тривалість дня складе 13 год 42 хв.