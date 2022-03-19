Повітря сьогодні прогріється до +32 °С, опади можливі лише на заході

В Україну поступово приходить справжнє спекотне літо: по всій території країни буде сухо і спекотно, повітря прогріється до +32 °С. Виняток становитимуть лише західні регіони, там вірогідні дощі і грози при високій температурі повітря.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+30 °С.



У Кіровоградській і Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.



У Дніпропетровській і Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Тернопільській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +27...+29 °С.



У Чернівецькій та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +26...+28 °С.



У Хмельницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +28...+30 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +29...+31 °С.



У Рівненській та Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +28...+30 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +29...+31 °С.



У Чернігівській і Сумській областях сонячно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.



Східний регіон України

У Харківській області сонячно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +31...+33 °С.



У Донецькій області сонячно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.



У Луганській області сонячно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +32...+34 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +28...+30 °С.



У Херсонській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +28...+30 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29 °С.



В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.



Сонце зійде о 4:47, а зайде о 21:13. Тривалість дня складе 16 год 26 хв.