Повітря прогріється сьогодні до +11 °С. Опади малоймовірні

Антициклон Margarethe практично повністю прожене опади з території України, мокрий сніг з дощем можуть спостерігати лише жителі південно-східних областей.

Центральний регіон України

У Вінницькій і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +8...+11 °С.

У Кіровоградській і Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +7...+10 °С.

У Черкаській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +6...+9 °С.

Західний регіон України

У Львівській та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +7...+10 °С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, удень +8...+11 °С.

У Рівненській та Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +6...+9 °С.

У Хмельницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +6...+9 °С.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +9...+12 °С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +7...+10 °С.

У Сумській і Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +6...+9 °С.

Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +7...+10 °С.

У Донецькій і Луганській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +5...+8 °С.

Південний регіон України

У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +7...+10 °С.

У Запорізькій і Херсонській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +5...+8 °С.

В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +8...+11 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +5...+8 °С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +7...+10 °С.

Сонце зійде о 5:46, а зайде о 18:20. Тривалість дня складе 12 год 34 хв.