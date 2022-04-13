Повітря 15 липня прогріється до +36 °С

Погода сьогодні буде спекотною і переважно сухою, незначні опади випадуть в деяких регіонах західних областей. Співробітники ДСНС разом з метеорологами попереджають про можливість виникнення пожеж, в країні оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки.



У західних частинах України в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 91 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.



У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



Північний регіон України

У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +33...+36 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.



В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +30...+33 °С.



Сонце зійде о 5:03, а зайде о 21:04. Тривалість дня складе 16 год 1 хв.