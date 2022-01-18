Вітряно та прохолодно: прогноз погоди на 18 січня

06:21 18 січень Київ, Україна

За інформацією синоптиків, сьогодні, 18 січня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді снігу, місцями – з дощем.



У всіх областях України очікується сильний вітер із поривами аж до штормових – 19-23 м/с. Синоптики попереджають, що у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.