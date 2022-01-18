Вітряно та прохолодно: прогноз погоди на 18 січня

За інформацією синоптиків, сьогодні, 18 січня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді снігу, місцями – з дощем.
У всіх областях України очікується сильний вітер із поривами аж до штормових – 19-23 м/с. Синоптики попереджають, що у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.
У всіх областях України очікується сильний вітер із поривами аж до штормових – 19-23 м/с. Синоптики попереджають, що у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -3...0°С.
На Черкащині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.
У Полтавській області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.
У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.
На Тернопільщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.
У Хмельницькій та Чернівецькій областях похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.
На Житомирщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -3...0°С.
На Сумщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень -2...+1°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -1...+2°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -1...+2°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 8-13 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -4...-1°С.
На Вінниччині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -3...0°С.
На Черкащині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.
У Полтавській області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.
У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.
На Тернопільщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.
У Хмельницькій та Чернівецькій областях похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.
На Житомирщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -3...0°С.
На Сумщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень -2...+1°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -1...+2°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -1...+2°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 8-13 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -4...-1°С.
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