Вітряно та прохолодно: прогноз погоди на 18 січня

06:21 18 січень Київ, Україна

За інформацією синоптиків, сьогодні, 18 січня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді снігу, місцями – з дощем.

У всіх областях України очікується сильний вітер із поривами аж до штормових – 19-23 м/с. Синоптики попереджають, що у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.
 
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -3...0°С.

На Черкащині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.

У Полтавській області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.

У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.

На Тернопільщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.

У Хмельницькій та Чернівецькій областях похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.

Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.

На Житомирщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -3...0°С.

На Сумщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень -2...+1°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -1...+2°С.

Південний регіон України
На Одещині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -1...+2°С.

У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

У Києві хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 8-13 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -4...-1°С.