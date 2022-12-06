У західних областях мокрий сніг: погода в Україні 6 грудня

07:04 06 грудня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні буде похмура погода , без опадів, мокрий сніг з дощем очікується лише в західному регіоні.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східних областях подекуди можливі пориви вітру до 15-18 м/с.