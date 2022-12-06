У західних областях мокрий сніг: погода в Україні 6 грудня

07:04 06 грудня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні буде похмура погода, без опадів, мокрий сніг з дощем очікується лише в західному регіоні.
 
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східних областях подекуди можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Волині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Рівненщині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

У Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Хмельниччині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

На Чернівецькій області хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3 °С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -6...-4°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

На Луганщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Одещині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень -3°С.