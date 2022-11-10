У західних областях дощ: погода в Україні 10 листопада

07:04 10 листопада Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні у більшості областей країни опадів не очікується, невеликий дощ пройде лише у західних областях.
 
Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 1-3 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

На Волині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер східний, 1-3 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 1-3 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +7...+9°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Донеччині ясно, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

У Херсонській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер східний, 1-3 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

У Києві хмарно, без опадів. Вітер південний, 4-5 м/с. Температура повітря +9…+11 °С.