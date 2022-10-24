У східних областях дощі: погода в Україні 24 жовтня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважно без опадів, місцями туман, дощі пройдуть лише у східних регіонах.
Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+15 °С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+18°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+17°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+17°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+18°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+17°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Луганщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Донеччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+18°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер північно-західний із переходом у західний, 2-5 м/с. Температура повітря +13…+14 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+15 °С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+18°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+17°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+17°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+18°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+17°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Луганщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Донеччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+18°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер північно-західний із переходом у західний, 2-5 м/с. Температура повітря +13…+14 °С.
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