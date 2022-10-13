У східній частині України дощі: прогноз погоди на 11 жовтня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде суха та тепла погода, дощі пройдуть лише на сході країни.
Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
У Черкаській області ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
У Чернівецькій області хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Луганщині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Донеччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
вдень +14...+16°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний із переходом у північно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
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