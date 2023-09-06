В Україну повертається спека. Прогноз погоди на вихідні 26-27 серпня 2023

За прогнозом синоптиків, цими вихідними, 26-27 серпня, в Україні очікується чергова хвиля спеки. Стовпчики термометрів вдень подолають 30-градусну позначку, а в центральних, південних та місцями західних областях повітря розжариться до +32…+37 °С. При цьому вночі температура буде більш комфортною.

Суттєвих опадів у країні не передбачається. Лише у західних регіонах у денний час є ймовірність грозових дощів, місцями у супроводі граду та шквалистих поривів вітру.

Субота, 26 серпня:

У західних областях без опадів. У другій половині дня та ввечері місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали, 15 – 20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19°С, удень +30...+35°С. У Карпатах уночі +9…+14 °С, удень +23…+28 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, удень +27...+32°С.

У центральній частині країни малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+21°С, удень +28...+33°С.

У південній половині України та в Криму малохмарно, без опадів. Вітер південний, 5 – 10 м/с, на Одещині 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі +17...+22°С, удень +30...+35°С.

У східній частині малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, удень +25…+30 °С.

У Києві буде хмарно та спекотно. Вдень небо ненадовго проясниться, але потім його знову закриють хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря вночі буде +19…+20°С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +30…+31°С.

Вітер південно-східний із переходом у південно-західний, 1-2 м/с.

Неділя, 27 серпня:

У західних областях уночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вдень у Карпатах, на Прикарпатті, а також у районі Полісся очікується нестійка погода: грозові дощі, в окремих пунктах град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19°С, удень +29...+34°С. У Карпатах вночі +10...+15°С, удень +24...+29°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, удень +28...+33°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21°С, удень +32...+37°С.

На півдні України та в Криму очікується спекотна та суха погода. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+22°С, удень +32...+37°С.

У східній частині без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13...+18°С, удень +28...+33°С.

У Києві весь день буде ясна погода. Вночі очікується до +23 °С, а вдень до +31 °С тепла.