В Україну повертається спека. Прогноз погоди на неділю, 25 липня

06:16 25 липня Київ, Україна

За прогнозами синоптиків, 25 липня в Україні слід очікувати повернення спекотної погоди. Лише в Сумській і Чернігівській областях можуть пройти невеликі дощі. На більшій частині території денна температура повітря досягне позначки + 31 °С.



Вдень стовпчики термометрів покажуть від + 26 °С до + 31 °С. Ночі в цю добу будуть теплими. Вітер обіцяють північно-західний 3-8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.



/>Погода в Києві 25 липня прогнозується спекотна і сонячна. Вночі температура повітря опуститься до позначки + 15 °С, а вдень буде триматися на рівні від + 26 °С до + 28 °С.



Погода в Харкові стане комфортною - шалена спека покине місто. Температура повітря вночі досягне позначки від + 14 °С до + 16 °С, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні + 29 °С.



Погодні умови в Одесі очікуються теплими і сонячними, без опадів. Місто вдень прогріється до + 30 °С, вночі стовпчики термометрів покажуть + 20 °С.



Погода у Львові порадує теплом. Температурні показники будуть такими: уночі + 14 ... + 16 °С, а вдень + 27 ... + 29 °С.



Погода в Карпатах 25 липня також зустріне спекою і сухим повітрям. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від + 14 °С до + 16 °С, а вдень температура досягне + 29 за Цельсієм.



Геомагнітна обстановка в Україні 25 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозують.