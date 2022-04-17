В Україну повернуться дощі з морозами: де і коли буде найхолодніше

Після нетривалого тепла в Україну знову повернулася холодна погода. За даними Укргідрометцентру святкова неділя, 17 квітня, обіцяє бути прохолодною та вітряною, можливі опади.

Температура повітря

За прогнозом синоптиків, 17 квітня, в Україні місцями очікуються нічні та ранкові заморозки – переважно у західних, північних областях, місцями у центральній частині.

На півдні, сході, у Дніпропетровській, Полтавській областях вночі очікується +3...+8 градусів. Протягом дня 17 квітня ХОЛОДНО буде у більшості областей України, максимально лише +5...+11 градусів. Тепліша погода очікується завтра у східних областях, у Запоріжжі та у Криму, вдень +12...+16 градусів.

Опади та вітер

Дощі та подекуди мокрий сніг пройдуть сьогодні у більшості областей України.

Лише на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму переважатиме суха погода.

Вітер очікується переважно північно-східний, у західних областях пориви можуть досягати 15-20 м/с.

погода у Києві

У Києві на Вербну неділю буде досить холодною: вночі +1...+3 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень +5...+8 градусів.

Місцями у столиці дощ, можливий мокрий сніг.