В Україну повернеться літнє тепло. Прогноз погоди на вихідні 21-22 жовтня 2023

За прогнозом синоптиків, у вихідні 21-22 жовтня в Україні очікується відчутне підвищення температури на всій території, за винятком крайніх північних регіонів. У денний час у західних та південних областях стовпчики термометрів піднімуться вище +20 °С, а на Одещині та Криму температура буде відповідати літньому режиму. Дощів найбільше опиниться у західних та північних областях, місцями вони супроводжуватимуться локальними грозами.

Субота, 21 жовтня:

У західних областях вночі без істотних опадів, удень у Карпатах та на Закарпатті короткочасні дощі, місцями грози.. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, удень +20…+25°С, у Карпатах та Поліссі +15…+20°С.

У північних областях уночі помірний дощ, удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +10…+15°С. На півночі Чернігівської та Сумської областей протягом доби +4…+9 °С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише на Полтавщині вночі та вранці можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15°С, днем +18...+23°С.

У південних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16°С, удень +24...+29°С.

У східних областях вранці та вдень очікується невеликий дощ, що на Харківщині помірний. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14°С, удень +16…+21°С.

Неділя, 22 жовтня:

У західних областях протягом доби пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15°С, удень +18...+23°С.

У північних областях вночі невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер східний, із переходом на південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, днем +11…+16 °С, у Київській області +17…+22 °С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, днем +19…+24 °С.

У південних областях та в Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, удень +20…+25 °С, у Криму місцями до +28 °С.