В Україну вже йде справжня весна: 14 березня повітря прогріється до +15 градусів

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко, 14 березня в Україні буде тепло, хоча знову посилиться південно-західний вітер.

Разом з атмосферним фронтом на захід країни прийдуть дощі, до вечора опади накриють Вінницьку, Житомирську та Київську області. На решті території буде суха погода.

"Протягом дня температура повітря буде боротися з недавнім снігом досить високими градусами - очікується +4...+9, в Криму та південно-заході України місцями +10...+15", - уточнила Діденко.

У Києві 14 березня прогнозується збільшення хмарності, але без істотних опадів. Вночі до +2 градусів, вдень до +7 градусів.

Стійкого і потужного фронту потепління поки не видно. Все відбувається поступово, з температурними коливаннями.

Це і добре. Адже, якщо по асфальту через великі калюжі ще якось перепливемо і перестрибнемо, то за великим містом повені та підтоплення порадують навряд чи.

Так що будемо радіти розумній поступовій весні!