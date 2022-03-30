В Україну прийшло суттєве потепління. Місцями пройдуть дощі

06:13 30 березня Київ, Україна

У середу в країні утримається тепла погода. За даними синоптиків, вранці дощі можливі у західних та східних областях, вдень – у центрі та на півночі України. Вітер стихне в більшості регіонів, хоча в Криму та Приазов'ї залишиться рвучким.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.

У Черкаській та Полтавській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +15...+18°С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +16...+19°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +15...+18°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.

У Волинській області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +7...+10°С.

На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +7...+10°С.

На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +10...+13°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +14...+17°С.

На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +12...+15°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +9...+12°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.

На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +7...+10°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +8...+11°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +14...+17°С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +15...+18°С.

Південний регіон України

На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +16...+19°С.

На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +17...+20°С.

У Херсонській та Запорізькій областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +13...+16°С.

В Автономній Республіці Крим без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +13...+16°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +9...+12°С.

Сонце зійде о 06:38, а зайде о 19:26. Довгота дня становитиме 12 год 48 хв.