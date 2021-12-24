В Україну прийшло потепління, у більшості регіонів - сніг та дощі

06:25 24 грудень Київ, Україна

П'ятнична погода в Україні здивує мешканців більшості регіонів: різкі морози зміняться таким самим різким потеплінням.

Синоптики попереджають про посилення вітру та ожеледицю на всій території країни. У західних регіонах до того ж можливі хуртовини, налипання мокрого снігу. У гірських районах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей – значна небезпека сходження лавин.



Центральний регіон України



У Вінницькій та Кіровоградській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -3...0°С.



На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -3...0°С.



На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -2...+1°С.



Західний регіон України У Вінницькій та Кіровоградській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -2...+1°С.На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -3...0°С.На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -3...0°С.На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -2...+1°С.



У Львівській та Тернопільській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень +1...+4°С.



У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень 0...+3°С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень +1...+4°С.



На Закарпатті похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -1...+2°С.



Північний регіон України



У Київській та Житомирській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°С, вдень -2...+1°С.



На Чернігівщині хмарно з проясненнями, без опадів.. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -4...-1°С.



На Сумщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°С, вдень -6...-3°С.



Східний регіон України



У Харківській та Донецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -17...-14°С, вдень -5...-2°С.



На Луганщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -18...-15°, вдень -6...-3°С.



Південний регіон України



На Одещині похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень 0...+3°С.



У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень 0...+3°С.



У Запорізькій області похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень 0...+3°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°С, вдень +1...+4°С.



У Києві похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -4...-1°С.



Сонце зійде о 07:57, а зайде о 15:58. Тривалість дня становитиме 8 год 1 хв.