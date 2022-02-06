В Україну надійшло потепління. Мокрий сніг пройде на Заході та Сході

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 6 лютого, в Україні очікується хмарна, але тепла погода. Всюди протягом дня буде 0...+3 градуси, на Півдні +2...+6 градусів. Опади пройдуть лише у західних та східних регіонах.
Найтепліше буде на Півдні. В Одеській та Миколаївській областях температура повітря підніметься до +4...+6 градусів. У Херсонській області та в окупованому Криму прогнозують +3...+5. Усюди – без опадів.
А ось східні регіони накриють мокрий сніг. У Луганській, Донецькій та Харківській областях буде досить прохолодно, лише +1...+3 градуси. Схожа погода чекає на мешканців Заходу . Втім, там температура повітря коливатиметься від +2 до +5.
На Півночі без опадів, хоча вночі можливий мокрий сніг. У Сумській області стовпчики термометрів піднімуться до +1...+3, а на Чернігівщині – до +2...+4. Аналогічна ситуація – й у центральних областях.
Вдень 6 лютого у Києві хмарно, але без снігу та дощу. Денна температура повітря коливатиметься в межах +2...+4 градуси.
Прогноз погоди у містах України
- Ужгород – +3...+5
- Львів – +3...+5
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +2...+4
- Чернівці – +3...+5
- Хмельницький – +2...+4
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +2...+4
- Вінниця – +3...+5
- Одеса – +4...+6
- Миколаїв – +4...+6
- Херсон – +3...+5
- Сімферополь – +3...+5
- Кропивницький – +2...+4
- Черкаси – +2...+4
- Чернігів – +2...+4
- Суми – +1...+3
- Полтава – +2...+4
- Дніпро – +2...+4
- Запоріжжя – +2...+4
- Донецьк – +1...+3
- Луганськ – +1...+3
- Харків – +1...+3
- Київ – +2...+4
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі