В Україну надійшло потепління. Мокрий сніг пройде на Заході та Сході

07:38 06 лютий Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 6 лютого, в Україні очікується хмарна, але тепла погода. Всюди протягом дня буде 0...+3 градуси, на Півдні +2...+6 градусів. Опади пройдуть лише у західних та східних регіонах.

Найтепліше буде на Півдні. В Одеській та Миколаївській областях температура повітря підніметься до +4...+6 градусів. У Херсонській області та в окупованому Криму прогнозують +3...+5. Усюди – без опадів.

А ось східні регіони накриють мокрий сніг. У Луганській, Донецькій та Харківській областях буде досить прохолодно, лише +1...+3 градуси. Схожа погода чекає на мешканців Заходу . Втім, там температура повітря коливатиметься від +2 до +5.

На Півночі без опадів, хоча вночі можливий мокрий сніг. У Сумській області стовпчики термометрів піднімуться до +1...+3, а на Чернігівщині – до +2...+4. Аналогічна ситуація – й у центральних областях.

Вдень 6 лютого у Києві хмарно, але без снігу та дощу. Денна температура повітря коливатиметься в межах +2...+4 градуси.

Прогноз погоди у містах України