В Україну прийшло похолодання та зливи. Погода на 16 квітня

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 16 квітня, майже на всій території України очікується суттєва зміна погоди. На зміну безхмарному небу прийдуть дощі та помітне похолодання.

Найсильніше похолодання 16 квітня відчують мешканці західних та північних областей, а також у Києві. Вночі температура становитиме 5-8 градусів тепла, а вдень на заході України прогнозується 6-10 градусів зі знаком "плюс".

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів показуватимуть комфортні 16-18 градусів тепла.

Також дощову погоду прогнозують у цей день у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Однак у цих регіонах буде тепліше 11-15 градусів, а у Харкові до +18.

У столиці України в суботу очікується дощ, а повітря не прогріється вище за 9 градусів тепла.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково впливають на самопочуття різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються.. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.