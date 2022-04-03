В Україну прийшли опади та похолодання. Прогноз погоди на 3 квітня.

За повідомленням Укргідрометцентру, в неділю, 3 квітня, в Україні прогнозують прохолодну погоду з опадами.. Подекуди очікується мінусова температура.

Сьогодні в Україні йтиме мокрий сніг та дощ. Вітер – північно-західний, його пориви сягатимуть 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +4 градусів. На сході прогнозують +11-14 градусів.

У північних регіонах – 0 – 6 градусів тепла. На півдні очікується 10 -15 градусів вище за нуль.

У Києві прогнозують мокрий сніг, 0 – 2 градуси тепла, а у Сімферополі йтиме дощ – +13 – 15 градусів.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм і нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям і регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.