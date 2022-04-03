В Україну прийшли опади та похолодання. Прогноз погоди на 3 квітня.

09:15 03 квітня Київ, Україна

За повідомленням Укргідрометцентру, в неділю, 3 квітня, в Україні прогнозують прохолодну погоду з опадами.. Подекуди очікується мінусова температура.

Сьогодні в Україні йтиме мокрий сніг та дощ. Вітер – північно-західний, його пориви сягатимуть 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +4 градусів. На сході прогнозують +11-14 градусів.

У північних регіонах – 0 – 6 градусів тепла. На півдні очікується 10 -15 градусів вище за нуль.

У Києві прогнозують мокрий сніг, 0 – 2 градуси тепла, а у Сімферополі йтиме дощ – +13 – 15 градусів.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм і нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям і регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.