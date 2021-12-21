В Україну прийшли морози, у центрі та на заході очікується сніг

06:25 21 грудень Київ, Україна

21 грудня мешканці всіх регіонів країни стануть свідками суттєвого похолодання. На заході та в центрі країни синоптики обіцяють сніг, у Закарпатському, Львівському та Івано-Франківському регіоні існує висока небезпека сходження лавин.



Центральний регіон України



На Вінниччині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -4...-1°С.



У Дніпропетровській області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.



Західний регіон України На Вінниччині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -4...-1°С.У Дніпропетровській області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.



На Львівщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -5...-2°С.



У Волинській області хмарно із проясненнями, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -7...-4°С.



У Рівненській та Хмельницькій областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -5...-2°С.



На Тернопільщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -6...-3°С.



На Івано-Франківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -7...-4°С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -6...-3°С.



На Закарпатті похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -2...+1°С.



Північний регіон України



На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.



На Житомирщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -6...-3°С.



На Чернігівщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -7...-4°С.



На Сумщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -6...-3°С.



Східний регіон України



У Харківській області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -6...-3°С.



У Луганській та Донецькій областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -3...0°С.



Південний регіон України



На Одещині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.



У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.



На Запоріжжі хмарно, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.



У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -8...-5°С.



Сонце зійде о 07:56, а зайде о 15:56. Тривалість дня становитиме 8 год 0 хв.